به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در جلسه ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، گفت: در خصوص مرز‌ها باید اشاره کنم که این موضوع از اولویت‌های وزارت کشور و از برنامه‌های بنده و همچنین برنامه پنج‌ساله هفتم بوده است که اعتبارات آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار شد، لذا هماهنگی لازم صورت گرفته و کار با هماهنگی در حال پیشرفت است. بنده از مرز‌های شمال‌شرق و جنوب‌شرق بازدید داشته‌ام. در مجموع تاکنون ۲۱۰ کیلومتر به‌صورت یکپارچه انسداد صورت گرفته است.

وی‌افزود: البته برخی از سازمان‌ها ساخته و آماده شده و نزدیک به بهره‌برداری است. این ۲۱۰ کیلومتر مربوط به بخش‌هایی است که انسداد آنها به‌صورت کامل انجام شده است.

مؤمنی گفت: انسداد فیزیکی یعنی دیوار؛ البته انسداد باید شامل انسداد فیزیکی، الکترونیکی، اپتیکی و راداری باشد که آنها نیز در دست پیگیری است و به همان میزان که اعتبارات واگذار می‌شود، کار پیش می‌رود.

وزیر کشور تاکید کرد: ما از زمان‌بندی اعتبارات، عقب نیستیم و خوشبختانه در بخش‌هایی که انسداد صورت گرفته است، نمی‌خواهم بگویم ورود ما به صفر رسیده، اما به حداقل ممکن کاهش یافته است. این انسداد باید به‌صورت یکپارچه باشد تا اثر نهایی خود را ان‌شاءالله نشان دهد.