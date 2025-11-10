چهارمین همایش طب نظامی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین همایش طب نظامی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با هدف تبادل تجربیات مرتبط با طب نظامی میان نیرو‌های مسلح کشور‌های عضو، به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این همایش، نمایندگانی از کشور‌های چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و قزاقستان حضور داشتند.

محور‌های اصلی همایش شامل مباحث مرتبط با طب نظامی، تروما و سوختگی، حوادث روان‌پزشکی، بهداشت روان، آسیب‌های شیمیایی و پیش‌بینی پاندمی‌های آینده بود.

اساتید برجسته علوم پزشکی ارتش، با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، در قالب پنج پنل تخصصی به مدت دو روز در هتل سیمرغ تهران به ارائه سخنرانی‌ها و تازه‌ترین یافته‌های علمی و درمانی پرداختند.

کشور‌های چین، هند و پاکستان در دوره‌های پیشین، میزبان این همایش بوده‌اند و امسال، ارتش جمهوری اسلامی ایران میزبانی چهارمین همایش طب نظامی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد.