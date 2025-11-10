رئیس سازمان فضایی ایران به ضرورت انسجام و هماهنگی میان شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت فضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل کلیدی که در این صنعت باید به آن توجه شود، انسجام میان شرکت‌های خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه در رویداد فناوری فضایی در خدمت توسعه پایدار که امروز در محل پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد با اشاره به روند همکاری‌ها و چالش‌های موجود در صنعت فضایی کشور توضیحاتی ارائه و به برخی از نقاط ضعف سیستم همکاری در بخش فضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که در سیستم همکاری‌ها باید به آن توجه شود، رسیدگی به موانع و رفع مشکلات است. یکی از اهداف جلساتی که امروز برگزار کردیم، این بود که ظرفیت‌های موجود را شناسایی و از آنها به نحو احسن استفاده کنیم.

سالار در ادامه با بیان اینکه جلسه امروز، نخستین جلسه از سلسله نشست‌هایی بود که با شرکت‌های فناور فعال در حوزه فضایی برگزار می‌شود و افزود: ما به دنبال آن هستیم که همکاری‌های خود را با شرکت‌های مختلف در زمینه‌های مختلف گسترش دهیم. این جلسات به منظور ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌هایی که در حوزه ساخت سامانه‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های فضایی تخصص دارند، برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت این همکاری‌ها برای پیشرفت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم کشور در این حوزه رشد کند و به جایگاه مناسبی که در برنامه‌های سالانه پیش‌بینی شده است برسیم، نیاز داریم که به صورت جدی با بخش‌های خصوصی همکاری کنیم. این بخش‌ها بهتر از هر نهاد دولتی می‌توانند پیشرفت‌هایی سریع‌تر و مؤثرتر داشته باشند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در جلسات اخیر با شرکت‌های فضایی، پیشرفت‌های چشمگیری مشاهده شده است و افزود: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که بخش خصوصی قادر است در این حوزه به سرعت اقدامات مثبتی انجام دهد که دستاورد‌های آن بسیار سریع‌تر از بخش‌های دولتی به نتیجه می‌رسد و همچنین جلسات مشابهی در آینده با دیگر بخش‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف فناوری فضایی برگزار خواهد شد تا همکاری‌ها بیشتر و اثربخش‌تر شود.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین به یکی از برنامه‌های اصلی سازمان فضایی ایران برای بازنگری و به‌روزرسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی اشاره کرد و گفت: ما در حال بازنگری در برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور هستیم. امروز نیز یکی از جلسات مهم ما در زمینه توسعه خدمات مبتنی بر داده و تصویر برگزار شد که در آن با نهاد‌های حاکمیتی مذاکرات بسیاری انجام گرفت. هدف از این جلسات این است که شرکت‌های فناور و بخش خصوصی، خدمات مورد نیاز را به‌صورت مؤثرتر و کارآمدتر ارائه دهند.

سالاریه همچنین به لزوم تعامل بیشتر میان سازمان فضایی ایران و بخش‌های خصوصی در راستای بهبود زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: ما باید به طور مستمر با بخش خصوصی در ارتباط باشیم تا بتوانیم نیاز‌های جدید را شناسایی کرده و بر اساس آن، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم. برای مثال، نیاز به زیرساخت‌های پردازشی، دیتاسنتر‌ها و استوریج‌های بزرگ برای ذخیره داده‌های فضایی احساس می‌شود. این نیاز‌ها باید به‌طور مؤثر در برنامه‌ریزی‌ها گنجانده شود.

وی همچنین از همکاری نزدیک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک‌های فناوری در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت فضایی کشور خبر داد و گفت: از ظرفیت‌های پارک‌های فناوری و مراکز علمی باید برای تأمین زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌ها استفاده کرد. این ظرفیت‌ها به‌ویژه در پارک‌های علم و فناوری به‌طور مؤثر در خدمت توسعه صنعت فضایی کشور قرار خواهد گرفت.

سالاریه در ادامه به ضرورت انسجام و هماهنگی میان شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت فضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل کلیدی که در این صنعت باید به آن توجه شود، انسجام میان شرکت‌های خصوصی است. باید از تداخل فعالیت‌ها جلوگیری شود و هر شرکت بتواند در حوزه تخصصی خود فعالیت کند تا خدمات به‌صورت مؤثرتر ارائه شود.

وی در نهایت از لزوم همکاری نزدیک و تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف صنعت فضایی کشور سخن گفت و افزود: امیدواریم که در جلسات آینده، با حضور متخصصین و شرکت‌های فعال در این حوزه، به جمع‌بندی مناسبی برسیم و بتوانیم با همکاری همه بخش‌ها، صنعت فضایی کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر نقش مهم بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه فضایی کشور، به نهاد‌های حاکمیتی توصیه کرد که در مواردی که بخش خصوصی قادر به ارائه خدمات است، از دخالت مستقیم خودداری کنند و این خدمات را به بخش خصوصی بسپارند تا بتوان به نتایج سریع‌تر و بهتری دست یافت.

سالاریه تصریح کرد: هدف اصلی این است که با همکاری نزدیک میان بخش‌های دولتی و خصوصی، ظرفیت‌های موجود در صنعت فضایی به حداکثر خود برسد و شاهد توسعه پایدار این صنعت در کشور باشیم.