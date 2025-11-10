پخش زنده
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ایران آمادگی دارد در چاچوب تفاهم نامه همکاری در زمینه مدیریت بحران اقدام به تولید تجهیزات جدید در زمینه پیشگیری از حوادث طبیعی با چین کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ساجدینیا ضمن تقدیر از میزبانی دولت چین گفت: ایران و چین از گذشته روابط تاریخی و فرهنگی گستردهای داشتهاند و امروز نیز با امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله، این روابط در مسیر تعمیق و گسترش قرار گرفته است. در چارچوب این توافق، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه مدیریت بحران میان دو کشور در سال ۲۰۲۳ امضا شده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به عنوان عضو فعال در کنفرانس ابتکار کمربند و جاده در حوزه مدیریت بحران حضو یافته و تمایل دارد همکاریهای خود را با سایر کشورها در زمینه آموزش، اجرای مانورهای امدادی، تبادل تجربیات و تشکیل کارگروههای مشترک افزایش دهد.
در این دیدار سونگ یوانمینگ، معاون وزیر مدیریت اضطراری و رئیس مرکز ملی امداد و نجات کشور چین ضمن خوشامدگویی به هیأت ایرانی، با تأکید بر روابط دیرینه و دوستانه دو کشور، ایران را دوست راهبردی چین توصیف کرد و گفت: روابط ایران و چین ریشهای هزار ساله دارد و ما آمادگی داریم همکاریهای خود را در حوزه مدیریت بحران، ایمنی معادن و صنایع نفت و پتروشیمی گسترش دهیم.
این اجلاس با مشارکت نمایندگان بیش از ۴۰ کشور از آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین برگزار شد و هدف آن، تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه مقابله با بلایای طبیعی و انسانی، ارتقاء آمادگی اضطراری و توسعه زیرساختهای مقاوم در برابر بحرانها عنوان شده است.