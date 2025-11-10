به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان گرگان در مراسم نواختن زنگ صلح در مدرسه ایرانشهر با اشاره به اهمیت توسعه عدالت ترمیمی و تقویت فرهنگ گفت‌وگو در جامعه گفت: اساس کار شورا، ایجاد سازش میان مردم است و شعب شورای حل اختلاف در این شهرستان در کنار دادگاه های صلح برای سازش در پرونده ها تلاش می کنند .

حجت الاسلام فرهاد محمدنژاد افزود: خوشبختانه با تدبیر رئیس کل دادگستری گلستان ، تعداد شعب صلح در شهرستان گرگان از چهار به ۱۰ شعبه افزایش یافته است و سه قاضی جدید نیز به‌زودی به این مجموعه خواهند پیوست تا روند رسیدگی تسریع و رضایت مردم بیشتر جلب شود .

محمدنژاد افزود: ترویج فرهنگ صلح باید از مدارس آغاز شود اگر روحیه تفاهم و گفتگو در نسل جدید نهادینه شود، در آینده جامعه‌ای آرام‌تر و عدالت‌محورتر خواهیم داشت .

در ادامه، نیلوفر حکیمی معاون دادستان مرکز استان و سرپرست مجتمع شوق زندگی با تأکید بر تأثیر آموزش در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی دانش‌آموزان گفت: صلح از شاخص‌های اصلی یک شخصیت سالم است و فردی که با خود در صلح باشد، می‌تواند با جامعه نیز صلح‌آمیز زندگی کند .

حکیمی افزود: برنامه‌هایی مانند صلح یاران در مدارس با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود .

حاجیلری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان هم گفت: آموزش و پرورش بر این باور است که اگر دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت داده شوند، احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری آن‌ها افزایش می‌یابد.

در این مراسم دانش‌آموزان منتخب به‌عنوان صلح یاران مدارس معرفی و احکام خود را دریافت کردند تا با همکاری هم‌کلاسی‌ها و مربیان، در حل مسالمت‌آمیز مسائل و ایجاد محیطی آرام و دوستانه در مدارس تلاش کنند.