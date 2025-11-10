پخش زنده

همزمان با روز علم در خدمت صلح و توسعه، زنگ صلح در مدارس سراسر استان گلستان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان گرگان در مراسم نواختن زنگ صلح در مدرسه ایرانشهر با اشاره به اهمیت توسعه عدالت ترمیمی و تقویت فرهنگ گفتوگو در جامعه گفت: اساس کار شورا، ایجاد سازش میان مردم است و شعب شورای حل اختلاف در این شهرستان در کنار دادگاه های صلح برای سازش در پرونده ها تلاش می کنند .
حجت الاسلام فرهاد محمدنژاد افزود: خوشبختانه با تدبیر رئیس کل دادگستری گلستان ، تعداد شعب صلح در شهرستان گرگان از چهار به ۱۰ شعبه افزایش یافته است و سه قاضی جدید نیز بهزودی به این مجموعه خواهند پیوست تا روند رسیدگی تسریع و رضایت مردم بیشتر جلب شود .
محمدنژاد افزود: ترویج فرهنگ صلح باید از مدارس آغاز شود اگر روحیه تفاهم و گفتگو در نسل جدید نهادینه شود، در آینده جامعهای آرامتر و عدالتمحورتر خواهیم داشت .
در ادامه، نیلوفر حکیمی معاون دادستان مرکز استان و سرپرست مجتمع شوق زندگی با تأکید بر تأثیر آموزش در شکلگیری شخصیت اجتماعی دانشآموزان گفت: صلح از شاخصهای اصلی یک شخصیت سالم است و فردی که با خود در صلح باشد، میتواند با جامعه نیز صلحآمیز زندگی کند .
حکیمی افزود: برنامههایی مانند صلح یاران در مدارس با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان اجرا میشود .
حاجیلری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان هم گفت: آموزش و پرورش بر این باور است که اگر دانشآموزان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی مشارکت داده شوند، احساس تعلق و مسئولیتپذیری آنها افزایش مییابد.
در این مراسم دانشآموزان منتخب بهعنوان صلح یاران مدارس معرفی و احکام خود را دریافت کردند تا با همکاری همکلاسیها و مربیان، در حل مسالمتآمیز مسائل و ایجاد محیطی آرام و دوستانه در مدارس تلاش کنند.