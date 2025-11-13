پخش زنده
۱۵ طرح سرمایهگذاری خارجی با حجم مصوب ۱۳۸ میلیون دلار در استان زنجان به ثبت رسیده که از این میزان تاکنون ۹۹ میلیون دلار جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان اعلام کرد: «در یک سال گذشته، ۱۵ طرح سرمایهگذاری خارجی با حجم مصوب ۱۳۸ میلیون دلار در استان به ثبت رسیده که تاکنون ۹۹ میلیون دلار از این میزان جذب شده است.»
وی افزود: «هدفگذاری صادرات استان در سال جاری ۷۵۵ میلیون دلار بوده و در هفتماهه نخست سال، ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از طریق گمرکات استان ثبت شده است.»
استاندار همچنین تأکید کرد: «بخش قابلتوجهی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استانها انجام میشود. در ترکیب کالاهای صادراتی، ۵۲ درصد مربوط به شمش روی و ۳۴ درصد مربوط به ترانسفورماتور است. اقلامی نظیر کاغذ، اسید سولفوریک، مقاطع فلزی و لبنیات نیز در میان محصولات صادراتی استان قرار دارند.»
وی در ادامه گفت: «ترکیه با سهم ۴۴ درصدی در صدر مقاصد صادراتی استان قرار دارد و پس از آن کشورهای عراق، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ارمنستان، افغانستان، ازبکستان، تایلند، پاکستان و آفریقای جنوبی قرار گرفتهاند.»
استاندار زنجان در پایان خاطرنشان کرد: «تعداد کشورهای هدف صادراتی استان از ۳۲ کشور در سال گذشته به ۵۲ کشور در سال جاری افزایش یافته که نشاندهنده گسترش بازارهای بینالمللی برای تولیدات استان است.»