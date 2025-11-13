به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان اعلام کرد: «در یک سال گذشته، ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم مصوب ۱۳۸ میلیون دلار در استان به ثبت رسیده که تاکنون ۹۹ میلیون دلار از این میزان جذب شده است.»

وی افزود: «هدف‌گذاری صادرات استان در سال جاری ۷۵۵ میلیون دلار بوده و در هفت‌ماهه نخست سال، ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از طریق گمرکات استان ثبت شده است.»

استاندار همچنین تأکید کرد: «بخش قابل‌توجهی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود. در ترکیب کالا‌های صادراتی، ۵۲ درصد مربوط به شمش روی و ۳۴ درصد مربوط به ترانسفورماتور است. اقلامی نظیر کاغذ، اسید سولفوریک، مقاطع فلزی و لبنیات نیز در میان محصولات صادراتی استان قرار دارند.»

وی در ادامه گفت: «ترکیه با سهم ۴۴ درصدی در صدر مقاصد صادراتی استان قرار دارد و پس از آن کشور‌های عراق، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ارمنستان، افغانستان، ازبکستان، تایلند، پاکستان و آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند.»

استاندار زنجان در پایان خاطرنشان کرد: «تعداد کشور‌های هدف صادراتی استان از ۳۲ کشور در سال گذشته به ۵۲ کشور در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده گسترش بازار‌های بین‌المللی برای تولیدات استان است.»