کتاب پژوهشی «سرگذشت شهرکرد» اثر «ساتیار فرجزاده» منتشر و به بازار کتاب عرضه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، «سرگذشت شهرکرد» اثر ساتیار فرجزاده، که حاصل بیش از چهل سال تحقیق در زمینه تاریخ شفاهی و فرهنگ عامه است به بازار کتاب عرضه شد.
این اثر، پس از سالها پژوهش، به قلم ساتیار فرجزاده و توسط انتشارات دزپارت، در پاییز سال جاری روانه کتابفروشیها شد. این پژوهش عمیق، تلاشی برای مستندسازی جامع و هنرمندانه تاریخ شهرکرد از گذشتههای دور تا مقطع حساس انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) است و به عنوان یک مرجع مهم در مطالعات منطقهای فلات مرکزی ایران محسوب میشود. این کتاب، نه صرفاً یک تاریخنگاری خطی، بلکه یک بافتشناسی فرهنگی و سیاسی از این منطقه است.
نویسنده و پژوهشگر این اثر تاریخ شفاهی گفت: در کتاب «سرگذشت شهرکرد» تنها به جنبههای صرفاً جغرافیایی یا اسامی اکتفا نکردهام، بلکه سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این خطه را به صورت یکپارچه و منسجم تشریح کردهام و تمرکز خود را بر مفهوم «مدنیت» در طول ادوار مختلف تاریخی قرار دادهام. محور اساسی این پژوهش این است که چگونه شهرکرد (دهکرد سابق) توانست از یک استقرار روستایی به یک مرکز اداری و سیاسی مهم تبدیل شود.
ساتیار فرجزاده افزود: این کتاب، تلاش چندین ساله بنده است که شامل وجه تسمیه، جغرافیا، پیشینه، مدنیت و سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرکرد از گذشتههای دور تا انقلاب ۱۳۵۷ است.
وی یادآور شد: همچنین در این اثر، چگونگی حکومت خاندان ریاحی و حاج محمدرضاخان دوم، حاکم مقتدر چهارمحال؛ نقش حاج سیداحمد نوربخش دهکردی در انقلاب مشروطه؛ سرنوشت شجاع همایون دهکردی در غائله رضاخان جوزدانی و جعفرقلی چرمهینی؛ حضور کنسولگری انگلیس و آلمان در شهرکرد؛ اتحاد مردم چهارمحال و بختیاری علیه رفتار حکومتگران محلی؛ قتل آقاجلال بتشکن؛ علیمردانخان بختیاری و واقعه اشغال شهرکرد؛ حضور نخبگان نظامی شهرکرد در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ چگونگی انتخابات مجلس شورای ملی در شهرکرد و موقعیت شکلگیری نهادهای مدنی در شهرکرد و… با تحقیق میدانی و تاریخ شفاهی منتشر شده است.