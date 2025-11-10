پخش زنده
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت:اجلاسیه نهایی کنگره ملی ۱۲۰۰۰ شهید آذربایجانغربی در بهمن ماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار محمدحسین رجبی در حاشیه نمایشگاه اسوه گفت: جا دارد از همه عزیزانی که در برپایی این نمایشگاه و حتی نمایشگاههای شهرستانی تلاش کردند، قدردانی کنیم.
وی ساختارمند شدن پایگاهها را وجه تمایز و تفاوت نمایشگاه امسال با سال گذشته دانست و عنوان کرد: امسال قرارگاه یازدهگانه بسیج و سند اعتلای بسیج باعث شد که عملکرد پایگاهها بیش از پیش تقویت شود و فعالیتشان در ساختار قرارگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مسئول ضمن ابراز خشنودی ار اینکه اقدامات کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی با سرعت و کیفیت خوبی در حال برگزاری است، گفت: اجلاسیهها و یادوارههای شهرستانی در حال برگزاری بوده و در روزهای باقیمانده تا اجلاسیه نهایی، در سایر شهرستانها نیز برنامههای مرتبط برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه حال و هوای، فرهنگی و معنوی و برگرفته از عطر شهدا در استان ایجاد شده است، گفت: انشاالله اجلاسیه نهایی در بهمن ماه برگزار خواهد شد.