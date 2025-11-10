پخش زنده
تونل رخ در محور شهرکرد – اصفهان بازگشایی شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان،تونل رخ در محور شهرکرد-اصفهان به شکل چهارخطه و در دو مسیر رفت و برگشت، با رعایت کامل نکات ایمنی و سرعت مطمئنه، بازگشایی شد.
بنابر این کاربران جادهای میتوانند از دو خط مسیر رفت (شهرکرد به اصفهان) و دو خط مسیر برگشت (اصفهان به شهرکرد) به طور مجزا استفاده کنند.
ارتقای ایمنی تردد، کاهش حوادث رانندگی و روانسازی عبور و مرور از اهداف اجرای این طرح است .