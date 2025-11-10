به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ باکمک خیران همه ۲۶۵ مدرسه این شهرستان، به یک کلاس درس به جدیدترین تکنولوژی هوشمند مجهز خواهند شد.

فرماندار فلاورجان در حاشیه با اشاره به اینکه برای بالا بردن کیفیت آموزش در مدارس، توسعه عدالت آموزشی و استفاده از ابزار و بسته‌های کمک آموزشی، مدارس باید هوشمند باشند، گفت: با مشارکت خیران نیک اندیش، از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۵ کلاس درس به جدیدترین فناوری روز هوشمند سازی مجهز شدند.

حسین یارمحمدیان با بیان اینکه برای هوشمند سازی هرکلاس درس بیش از ۶۰ میلیون تومان هزینه می‌شود، افزود: با همکاری خیران، تا ده روز آینده همه مدارس این شهرستان مجهز به یک کلاس هوشمند می‌شوند.