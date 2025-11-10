پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران و وزیر گردشگری عربستان سعودی در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض و در دیداری صمیمی، بر گشودن فصل تازهای از همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در دیدار با احمد آلخطیب ، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دولت عربستان در برگزاری مجمع جهانی گردشگری، گفت: همکاریهای علمی، فرهنگی و گردشگری میان ایران و عربستان، بیانگر اراده نخبگان دو کشور برای گسترش تعاملات منطقهای و اسلامی است. این همکاریها میتواند به مرحله جدیدی از همافزایی، تقویت ثروت و استقلال منطقهای و تحکیم مسئولیتهای مشترک اسلامی منجر شود.
وی با اشاره به روند مثبت روابط دو کشور افزود: اراده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با عربستان قطعی و روشن است. در ماههای گذشته دو نقطه عطف مهم از جمله دیدار آقای پزشکیان با آقای محمد بنسلمان در دوحه و دیگری سفر وزیر دفاع عربستان به تهران و دیدار او با مقامات عالیرتبه کشور ، در روابط دو کشور رقم خورد.
صالحیامیری افزود: ایران آماده است با مشارکت فعال در پروژههای فرهنگی و گردشگری مشترک، بهویژه در حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مذهبی، زمینه شناخت متقابل ملتهای دو کشور را بیش از پیش فراهم کند. ما باور داریم که گردشگری میتواند پیوند ملتهای ایران و عربستان را عمیقتر کند؛ مردم ما علاقهمندند بیشتر به مکه و مدینه سفر کنند و عربستانیها نیز مشتاقند با ظرفیتهای طبیعی و زیارتی ایران، آشنا شوند.
وی همچنین از همتای سعودی خود برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه بزرگترین رویداد گردشگری منطقه است و میتواند بستری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی ایران و عربستان و ایجاد پیوندهای جدید میان فعالان گردشگری دو کشور باشد.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی خاورمیانه افزود : منطقه ما از غنیترین پیشینههای تاریخی و تمدنی جهان برخوردار است، اما سهم گردشگری آن در اقتصاد جهانی هنوز به اندازه واقعی خود نرسیده است. همکاری ایران و عربستان میتواند موتور محرکهای برای جذب گردشگران بینالمللی و معرفی فرهنگ اصیل اسلامی به جهان باشد.
وزیر میراثفرهنگی گفت : سلام گرم آقای پزشکیان رئیسجمهوری ایران را به شما و به ولیعهد محترم عربستان ابلاغ میکنم. ما معتقدیم گسترش روابط فرهنگی و مردمی میتواند بهطور طبیعی روابط دولتها را نیز تقویت کند.
در این دیدار، احمد آلخطیب وزیر گردشگری عربستان سعودی نیز ضمن تقدیر از حضور صالحیامیری در اجلاس ریاض، گفت: از حضور فعال جمهوری اسلامی ایران و حمایتهای شما از دستور کار اجلاس سپاسگزاریم. به اطلاع ولیعهد رساندم که با جنابعالی دیدار دارم و او سلام و درود خادمالحرمینالشریفین و خودشان را به دولت و ملت ایران ابلاغ کردند.
وی افزود: پیش از دیدار با شما، هماهنگی لازم با آقای محمد بنسلمان انجام شده بود و ما از تقویت گفتوگوهای دوجانبه استقبال میکنیم. روابط میان پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مسیر مثبتی را طی کرده و تأثیرات مهمی بر ثبات منطقه، روابط ملتها و اقتصاد کشورهای همسایه داشته است.
آلخطیب گفت: از دعوت شما برای حضور در نمایشگاه بینالمللی تهران سپاسگزارم. صنایعدستی ایران، از جمله فرش، زعفران و هنرهای سنتی، برای مردم عربستان شناختهشده و ارزشمند است. ما از توسعه همکاریهای دوجانبه در این حوزه استقبال میکنیم.
وی با اشاره به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی دو کشور افزود: مردم عربستان با فرهنگ و تاریخ ایران آشنایی دارند و تقویت ارتباطات گردشگری میتواند به افزایش دوستی، شناخت و تبادل فرهنگی میان ملتهای ما منجر شود.
در پایان این دیدار، دو وزیر بر ضرورت استمرار گفتوگوها، تشکیل کارگروه مشترک گردشگری و برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاههای تخصصی در تهران و ریاض تاکید کردند.