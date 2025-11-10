پخش زنده
به منظور توسعه کشت زعفران مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مینودشت پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مینودشت،هدف از این طرح را توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت پوشش و توسعه اشتغال پایدار در حوزه کشاورزی بیان کرد.
علی صفیالحسینی افزود: با پرداخت این تسهیلات در ۴۷ هکتار اراضی کوهستانی مینودشت زعفران کشت شد.
وی گفت : تسهیلات کمیته امداد با حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا، در مسیر خودکفایی و افزایش درآمد مددجویان گام برمیدارد.