معادن خراسان جنوبی، چالش‌ها و فرصت ها، مضوع امروز میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر در رویداد ایران جان در خراسان جنوبی بود.

خراسان جنوبی با داشتن ۵۸ نوع ماده معدنی با ذخیره ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تنی که تاکنون شناسایی شده از نظر تعداد معادن در کشور رتبه چهارم است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با حضور در این برنامه گفت:

پارسا افزود: در استان ۸۷۰ پروانه بهره برداری معدنی داریم و معدن از مهم‌ترین مزیت‌ها و شاید مهم‌ترین مزیت خراسان جنوبی است، اما با این وجود استان دچار توسعه نیافتگی صنعتی در حوزه معادن است.

وی گفت: در نهبندان ذخایر غنی سیلیس با عیار بالای ۹۵ درصد داریم و ۸۵ درصد بنتونیت کشور در خراسان جنوبی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه نقشه آمایش معدنی استان از یک دهه قبل تهیه شده افزود: این نقشه اطلاعاتی از جمله انواع مواد معدنی و عیار آنها و صنایع قابل استقرار معدنی در استان را دارد.

مدیر گروه رشته مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند نیز در خصوص چرایی عدم تبدیل این نعمت خدادادی به ثروت و چالش‌های این حوزه گفت: با گذشت ده سال از زمان آغاز طرح‌های اکتشافی و آمایش معادن در استان، برنامه ریزی نادرست، عدم انجام کار کارشناسی شده، عدم هماهنگی با نظرات صاحب نظرات دانشگاهی، نبود زیرساخت‌های مناسب در استان، نبود نوآوری و فناوری و شرکت دانش بنیان در حوزه معادن، نبود صنایع فرآوری معدنی داخل استان و اکتشافات سطحی به دلیل نبود ماشین آلات مجهز و به روز از مهم‌ترین چالش‌های معادن در خراسان جنوبی است.

روکی افزود: حدود دو سال است که پژوهشکده‌ای در زمینه زنجیره ارزش مواد معدنی در دانشگاه صنعتی بیرجند راه اندازی شده که سرمایه گذاران از سراسر کشور می‌توانند به هر یک از حلقه‌های آن جهت سرمایه گذاری ورود کنند.

وی با اشاره به اکتشافات سطحی در استان گفت: ذخیره معادن فلزی استان کم است، چون اکتشافاتی که تاکنون صورت گرفته سطحی بوده است.

مدیر گروه رشته مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به اینکه حدود چهل و پنج تا شرکت دانش بنیان در استان داریم افزود: هیچ یک از این شرکت‌ها شرکت دانش بنیان معدنی نیستند در صورتی که حدود چهل تا شرکت دانش بنیان معدنی در داخل کشور هستند ولی در استان نداریم.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان هم در ارتباط تلفنی با میز اقتصاد با تاکید بر این که اقتصاد معدنی را باید در سفره مردم ببینیم گفت: در حالی که خراسان جنوبی یک درصد جمعیت کشور را دارد، اما ۹ درصد محصولات کشور در خراسان جنوبی تولید می‌شود که عمده آن مواد معدنی است و تناسبی بین مزیت‌های خدادادی در استان و اقتصاد استان برقرار نیست و باید دید کجای کار می‌لنگد.

پروین افزود: مهم‌ترین آفت بخش معدن استان این بوده که به خراسان جنوبی و استانی مانند اصفهان در قوانین به یک مدل نگاه شده و قوانین برای خراسان جنوبی با وجود بعد مسافت طولانی از مرکز کشور، بومی سازی نشده و نسخه مناسب استان ارائه نشده است.

وی مستهلک بودن و قدیمی بودن ماشین آلات معدنی را از دیگر آفت‌های حوزه معدن در خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت:در این حوزه نیاز به ورود ماشین آلات جدید است و اگر ماشین آلات دست دوم وارد نشود مشکل حل نمی‌شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص جایگزینی معادن به جای نفت افزود: ایجاد منطقه آزاد معدنی در استان و آزادسازی منابع بلوکه شده استان از جمله پیشنهادات برای توسعه حوزه معدن استان است.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور هم در ارتباط تلفنی با میز اقتصاد ضمن اعلام مخالفت با آزادسازی بلوکه‌های معدنی که شامل ۸۰ درصد وسعت استان است گفت: بین بهره برداری و حفاظت از طبیعت باید توزان برقرار باشد و نباید بهره برداری بی رویه انجام شود.

افلاطونی افزود: معدن داران هر جا که ماده معدنی کشف شود می‌خواهند بهره برداری را شروع کنند که مورد تایید ما نیست.

وی گفت: ما نگاه ملی به موضوع داریم و اگر ملاحظات منابع طبیعی رعایت شود ما هم همکاری می‌کنیم.

قاسمی مدیر کل پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور هم گفت: تا انتهای سال بخش اعظم داده‌های زمین شناسی کشور کامل و تجمیع خواهد شد.

کریمی مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت هم گفت: در حوزه ورود ماشین آلات معدنی اگر با ملاحظه تولید داخل باشد بدون انتقال ارز هم این امکان وجود دارد.

وی افزود: پروانه‌های بهره برداری به عنوان وثیقه می‌تواند استفاده شود که صرفا از طریق صندوق باید مراجعه کنند و ما هم کمک می‌کنم و صندوق بیمه در بانک ضمانت را انجام می‌دهد.