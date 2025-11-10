پخش زنده
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی فارس اعلام کرد: نقشهها حداقل تا دو هفته آینده بارشی را نشان نمیدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد علیزاده افزود: دما در نقاط مختلف استان روند کاهشی خواهد داشت و برای امشب یک تا دو درجه کاهش دما در نقاط مختلف به ویژه در شمال و مرکز استان پیش بینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی ادارهکل هواشناسی فارس یادآور شد: دیشب برخی نقاط شمالی استان دمای زیر صفر را تجربه کردند.
وی، سردترین نقطه استان فارس را در شبانهروز گذشته ، دشت نمدان اقلید با دمای منفی شش درجه و گرمترین نقطه را دژگاه دهرم و کورده خنج با دمای ۳۴ درجه اعلام کرد.