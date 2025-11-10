در ادامه اجرای طرح ملی سامانه گرمسیری، عملیات آبرسانی به دشت‌های گاوی و بان‌رحمان شهرستان مهران آغاز شد، اقدامی که با تأمین منابع مالی جدید، مسیر تکمیل این پروژه ملی را هموارتر می‌کند.

سامانه گرمسیری به دشت‌های گاوی و بان‌رحمان رسید

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در ادامه اجرای طرح ملی سامانه گرمسیری به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح انتقال آب کشور، آب رودخانه سیروان در استان کردستان پس از پیمودن مسیری به طول ۴۵۰ کیلومتر به دشت‌های گاوی و بان‌رحمان در شهرستان مهران رسید و حدود ۳۵۰۰ هکتار از اراضی دیم این مناطق را آبیاری کرد.

«داریوش فرحبخش» مجری طرح سامانه گرمسیری، اظهار داشت: پیش از این نیز حدود ۶۰۰۰ هکتار از اراضی بالا‌دست و پایین‌دست سد کنجانچم مهران از آب این سامانه بهره‌مند شده بودند.

وی افزود: برای تکمیل کامل طرح سامانه گرمسیری، حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت تأمین به‌موقع، این طرح تا اوایل سال آینده به پایان خواهد رسید.

به گفته مجری طرح، با اجرای کامل سامانه گرمسیری، سالانه از هدررفت ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب جلوگیری خواهد شد.

«حشمت اله عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیز گفت: با اجرای کامل سامانه گرمسیری، ۱۸ هزار هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت آبی خواهد رفت و این امر موجب افزایش حدود ۹۰ هزار تُن به تولید محصولات کشاورزی استان می‌شود.

در قالب طرح سامانه گرمسیری، آب رودخانه سیروان از کردستان تا دشت‌های شهرستان دهلران منتقل می‌شود و در مجموع ۵۳ هزار هکتار از اراضی استان‌های کرمانشاه و ایلام را آبیاری خواهد کرد که از این میزان، ۱۸ هزار هکتار در استان ایلام قرار دارد.