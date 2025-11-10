مختومه شدن بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در دادگاه صلح لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان از مختومه شدن ۱۴ هزار و ۶۳۳ پرونده در دادگاه های صلح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجت الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از شعب دادگاه های لرستان بیان کرد: رضایت مندی و تکریم مراجعان اولین اولویت دادگستری است. حتی اگر رأی به نفع کسی صادر نشود، باید احساس کند که شنیده شده و با انصاف با او رفتار شده است.
وی با اشاره به نقش بنیادین دستگاه قضایی در حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اظهار کرد: اگر عدالت آسیب ببیند، اعتماد مردم سست میشود و سرمایه اجتماعی دچار تزلزل خواهد شد. کارکنان دستگاه قضایی در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و هر رأی و تصمیم قاضی میتواند تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جامعه داشته باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تحول قضایی در سطح شهرستانها افزود: تسریع در رسیدگی، تکریم اربابرجوع، کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت اداری، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت روحیه جهادی از جمله محورهای اصلی این تحول است. شهرستان خرمآباد به عنوان مرکز استان باید با استفاده از ظرفیتهای انسانی و مدیریتی خود، پیشگام این مسیر باشد.
رئیس شورای قضایی لرستان گفت: در محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، ۳۹ شعبه فعال وجود دارد که شامل ۱۱ شعبه حقوقی، ۸ شعبه کیفری دو، ۲ شعبه دادگاه انقلاب، ۴ شعبه خانواده، ۵ شعبه اجرای احکام مدنی و ۹ شعبه دادگاه صلح است. هیچ شعبه نامتعارفی در این مجموعه وجود ندارد.
حجت الاسلام شهواری تصریح کرد: در هفت ماه گذشته، تعداد ۱۳ هزار و ۴۳۱ پرونده به دادگاه صلح شهرستان خرمآباد وارد شده و ۱۴ هزار و ۶۳۳ فقره معادل ۱۰۸ درصد مختومه شده و متوسط زمان رسیدگی در این محاکم ۴۱ روز است.
وی ادامه داد: در دادگستری شهرستان خرم آباد ۹۰ درصد کارشناسی ها از طریق قرعهکشی انجام شده و ۹۷ درصد ابلاغها به صورت الکترونیک صورت پذیرفته است و همچنین در همین بازه زمانی، ۲۳ درصد آرا به صورت مجازات های جایگزین حبس صادر شده اند.