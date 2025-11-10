به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این آیین معنوی با حضور اقشار مختلف مردم، روحانیون، مسئولان و خانواده‌ها برگزار شد و نمازگزاران با دستانی رو به آسمان و دل‌هایی سرشار از ایمان و امید، از درگاه الهی طلب نزول رحمت کردند.

برگزارکنندگان این مراسم هدف از برپایی نماز باران را تقویت روحیه توکل، همبستگی اجتماعی و یادآوری نقش معنویت در مقابله با مشکلات طبیعی همچون خشکسالی عنوان کردند.

در پایان این مراسم، مردم با زمزمه دعا و نیایش، برای نزول باران، آبادانی زمین‌های کشاورزی و برکت در معیشت مردم استان دعا کردند.