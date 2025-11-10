به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان کریمی مدیرکل صداوسیمای استان یزد گفت: ۹ پیرغلام حسینی (۷ آقا و ۲ خانم) از استان یزد، برای حضور در اجلاس سراسری پیرغلامان و خادمان حسینی که در مشهدمقدس برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.

بیست و دومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، با حضور ۵۰۰ مهمان داخلی و ۱۳ مهمان خارجی، از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان، ۲۰ تا ۲۲ آبان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.