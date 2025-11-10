

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (دو‌شنبه ۱۹ آبان) در چهارمین دیدار خود در بازی‌های همبستگی به مصاف چاد رفت.

مردان والیبال ایران در این دیدار سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ فاتح میدان شدند تا چهارمینن برد متوالی خود را با شکست نماینده آفریقا جشن بگیرند.

امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، پویا آریاخواه، سید عیسی ناصری، علی رمضانی (کاپیتان) و احسان دانش دوست ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال ایران در این بازی بود.

عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، امیررضا آفتاب آذری و محمدرضا حضرت‌پور دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

پیمان اکبری سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه از ترکیب متفاوتی استفاده کرد که احسان دانش دوست به عنوان لیبرو در زمین حاضر شد.

تیم ملی والیبال ایران در سه دیدار قبلی خود موفق به شکست بحرین، قطر و ترکیه شده بود و با برد امروز با چهار پیروزی و ۱۱ امتیاز همچنان در صدر جدول مرحله مقدماتی این مسابقات باقی ماند تا صعودش به دیدار نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی قطعی شده باشد.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه چهار‌شنبه ۲۱ آبان در پنجمین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف عربستان سعودی میزبان می‌رود.

عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال مردان ایران سابقه بازی در ۱۴ رویداد مهم شامل بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، جام جهانی، جام قهرمانان بزرگ، لیگ جهانی، لیگ ملت‌ها، بازی‌های آسیایی، قهرمانی مردان آسیا، جام کنفدراسیون آسیا، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، انتخابی المپیک، انتخابی لیگ جهانی، انتخابی قهرمانی جهان و جام واگنر دارد و تیم ملی والیبال چاد شصت‌وهفتمین حریف تاریخ والیبال مردان ایران در جهان محسوب می‌شود که فهرست این کشور‌ها بر اساس قاره‌ها و مناطق والیبالی جهان به قرار زیر است:

قاره آسیا (۳۷): ازبکستان، چین، کره‌جنوبی، استرالیا، ژاپن، هنگ‌کنگ، تایلند، پاکستان، چین‌تایپه، سری‌لانکا، قطر، قرقیزستان، هند، بنگلادش، سنگاپور، یمن، عراق، کویت، نیوزیلند، امارات، فیلیپین، اندونزی، عربستان سعودی، ویتنام، قزاقستان، افغانستان، لبنان، مالدیو، ترکمنستان، بحرین، ماکائو، مغولستان، کامبوج، فلسطین، عمان و نپال

قاره اروپا (۱۶): لهستان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، صربستان، آلمان، بلغارستان، فنلاند، پرتغال، هلند، اسلوونی، بلژیک، جمهوری آذربایجان، جمهوری چک، اوکراین و ترکیه

قاره آفریقا (۶): مصر، تونس، الجزایر، گینه، کامرون و چاد

منطقه نورسکا (۴): آمریکا، کوبا، کانادا و پرتوریکو

منطقه آمریکای جنوبی (۴): آرژانتین، برزیل، مکزیک و ونزوئلا