استاندار ایلام از پیشرفت طرح های نهضت ملی مسکن در ایلام خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه ۳۹۰۰ واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است اظهار داشت: از این تعداد، ۲۵۰ واحد تحویل متقاضیان شده و ۷۰۰ واحد دیگر تا دهه فجر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: مجموع واحدهای در دست اقدام استان به ۲۱ هزار واحد میرسد و ۸ هزار واحد روستایی نیز توسط بنیاد مسکن در حال احداث است.
استاندار ایلام همچنین اعلام کرد: از مجموع ۲۲ هزار و ۱۹۱ واحد حمایتی، حدود ۲۹۰۰ واحد تا پایان سال تحویل میشود و تخصیص ۷۱ میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن باید به گونهای مدیریت شود که امکان جذب منابع بیشتر فراهم شود.
کرمی در پایان خواستار برگزاری جلسات منظم و همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی، نظام مهندسی و بانکها برای سرعتبخشی به طرح ها شد.