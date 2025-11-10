استاندار ایلام از پیشرفت طرح های نهضت ملی مسکن در ایلام خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه ۳۹۰۰ واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است اظهار داشت: از این تعداد، ۲۵۰ واحد تحویل متقاضیان شده و ۷۰۰ واحد دیگر تا دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: مجموع واحد‌های در دست اقدام استان به ۲۱ هزار واحد می‌رسد و ۸ هزار واحد روستایی نیز توسط بنیاد مسکن در حال احداث است.

استاندار ایلام همچنین اعلام کرد: از مجموع ۲۲ هزار و ۱۹۱ واحد حمایتی، حدود ۲۹۰۰ واحد تا پایان سال تحویل می‌شود و تخصیص ۷۱ میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن باید به گونه‌ای مدیریت شود که امکان جذب منابع بیشتر فراهم شود.

کرمی در پایان خواستار برگزاری جلسات منظم و همکاری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، نظام مهندسی و بانک‌ها برای سرعت‌بخشی به طرح ها شد.