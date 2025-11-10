پخش زنده
از فناوریهای نوین برای مدارس شهرستتدارک دیده شده تا معلمان بتوانند از محتوای آموزشی چندرسانهای بهره بگیرند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،رسول صفرزائی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: به منظور ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی، یادگیری و استفاده از فناوریهای نوین آموزشی، تلویزیونهای تعاملی در مدارس چندپایه شهرستان هیرمند در شمال استان نصب و راهاندازی شد.
وی اظهار کرد: استفاده از فناوریهای نوین از جمله تلویزیونهای تعاملی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش، افزایش انگیزه دانشآموزان و ایجاد محیطی پویا در کلاسهای درس دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: این طرح با هدف فراهم کردن امکانات آموزشی مدرن برای مدارس چندپایه اجرا شده تا معلمان بتوانند از محتوای آموزشی چندرسانهای بهره بگیرند و سطح تعامل دانشآموزان را افزایش دهند.
جانعلی سرگزی مدیر آموزش و پرورش هیرمند نیز گفت: نصب تلویزیونهای تعاملی در مدارس، گامی مؤثر در جهت بهبود فرآیند یاددهی–یادگیری و افزایش انگیزش تحصیلی دانشآموزان است.
جانعلی سرگزی، ضمن قدردانی از حمایتهای مدیرکل آموزش و پرورش استان و مجریان طرح «احسان دانش» افزود: این فناوری میتواند با ایجاد محیطی جذاب، سطح مشارکت دانشآموزان را در کلاسهای درس افزایش دهد.