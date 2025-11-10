پخش زنده
نخستین جشنواره گردشگری کودک و نوجوان در برج میلاد تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این رویداد با هدف آشنایی نسل جدید با ظرفیتهای گردشگری کشور، تقویت هویت فرهنگی، ترویج سفرهای خانوادگی و ارتقای سواد گردشگری در میان کودکان و نوجوانان برنامهریزی شده است.
در این نمایشگاه، مجموعهها و نهادهای گردشگری، آموزشی و فرهنگی از استانهای مختلف به معرفی جاذبهها، برنامهها و خدمات مرتبط با سفرهای کودکمحور میپردازند و برای خانوادهها کارگاههای آموزشی، برنامههای نمایشی و فعالیتهای تعاملی پیشبینی شده است.
گردشگری کودک و نوجوان علاوه بر ایجاد لحظاتی شاد و آموزشی برای نسل جدید، میتواند نقشی مهم در رونق اقتصاد محلی، توسعه زیرساختها و حتی ایجاد مشاغل جدید ایفا کند. این حوزه یک ظرفیت نوپاست و با طراحی سفرهای گروهی کودکمحور و نوجوان محور، استانداردسازی مراکز اقامتی و تفریحی، و پیوند میان آموزش و توسعه اقتصادی میتواند آینده روشنی داشته باشد.
نمایشگاه و جشنواره گردشگری کودک و نوجوان تلاش دارد با محور پایداری، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشور، حمایت از کسبوکارهای فعال در حوزه کودک و نوجوان، و ارائه تجربههای متفاوت آموزشی و فرهنگی فراهم کند.
این جشنواره به مدت پنج روز تا تاریخ ۲۳ آبان در برج میلاد تهران ادامه خواهد داشت.