به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این رویداد با هدف آشنایی نسل جدید با ظرفیت‌های گردشگری کشور، تقویت هویت فرهنگی، ترویج سفر‌های خانوادگی و ارتقای سواد گردشگری در میان کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ها و نهاد‌های گردشگری، آموزشی و فرهنگی از استان‌های مختلف به معرفی جاذبه‌ها، برنامه‌ها و خدمات مرتبط با سفر‌های کودک‌محور می‌پردازند و برای خانواده‌ها کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های نمایشی و فعالیت‌های تعاملی پیش‌بینی شده است.

گردشگری کودک و نوجوان علاوه بر ایجاد لحظاتی شاد و آموزشی برای نسل جدید، می‌تواند نقشی مهم در رونق اقتصاد محلی، توسعه زیرساخت‌ها و حتی ایجاد مشاغل جدید ایفا کند. این حوزه یک ظرفیت نوپاست و با طراحی سفر‌های گروهی کودک‌محور و نوجوان محور، استانداردسازی مراکز اقامتی و تفریحی، و پیوند میان آموزش و توسعه اقتصادی می‌تواند آینده روشنی داشته باشد.

نمایشگاه و جشنواره گردشگری کودک و نوجوان تلاش دارد با محور پایداری، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشور، حمایت از کسب‌وکار‌های فعال در حوزه کودک و نوجوان، و ارائه تجربه‌های متفاوت آموزشی و فرهنگی فراهم کند.

این جشنواره به مدت پنج روز تا تاریخ ۲۳ آبان در برج میلاد تهران ادامه خواهد داشت.