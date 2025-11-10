پخش زنده
امروز: -
۶۰ درصد از مشترکین آب استان الگوی مصرف را رعایت نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، معاون مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در سیستان و بلوچستان ۶۵۰ هزار مشترک شهری و روستایی از آب شرب بهداشتی بهرهمند هستند که ۶۰ درصد آنان الگوی مصرف را رعایت نمیکنند.
محمد حسین افشاری با تأکید بر رعایت الگوی مصرف و استفاده از سیستمهای کاهنده آب از مردم خواست مصرف آب را مدیریت کنند.
وی افزود: همه خانوادهها برای اینکه با قطعی آب مواجه نشویم در صرفه جویی دخیل هستند.