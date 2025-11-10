پخش زنده
با کمک خیران و نهادهای حمایتی هزار زائر اولی به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با کمک خیران و نهادهای حمایتی امروز هزار زائر اولی به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی این افراد در سنین مختلف به خصوص سالمندان هستند که تاکنون مشرف به مشهد مقدس نشدند و برای اولین بار به پای بوسی امام رضا ع میروند.
مهدی عبادی افزود: اعزام زائران روز دوشنبه ۱۹ آبان انجام میشود و از روز بیستم در مشهد مستقر خواهند شد و روز ۲۱ آبان برنامهای ویژه با حضور مسئولان و استاندار استان در یکی از صحنهای حرم مطهر برگزار خواهد شد.