به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: کشت گلخانه‌ای علاوه بر اینکه امکان تولید محصولات کشاورزی را در فصول مختلف فراهم می‌کند؛ نقش مهمی هم در مدیریت و مصرف بهینه آب دارد.

رسول سعیدیان، در بازدید مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور از گلخانه تولید گوجه فرنگی مهاباد افزود: در شهرستان مهاباد ۱۴ واحد گلخانه‌ای مشغول تولید و عرضه محصولات خود به بازار هستند.

پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور هم در بازدید از گلخانه تولید گوجه فرنگی مهاباد گفت: توسعه و حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای در دستور کار مسئولان قرار دارد.

اسکندری افزود: محصولات تولید شده در این گلخانه‌ها علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی به کشور‌های عراق و امارات هم صادر می‌شود.