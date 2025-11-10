پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بورس: صیانت از حقوق سهامداران و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در اولویت است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه ایران با وجود چالشهای اقتصادی و نوسانات اخیر، به مرحلهای از ثبات، شفافیت و اعتماد رسیده و صیانت از حقوق سهامداران در صدر برنامههای نهاد ناظر قرار دارد.
حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی در کیش گفت:بازار سرمایه کشور در سال گذشته، با وجود فشارها و کاستیهای ساختاری اقتصاد، توانست تابآوری قابلتوجهی از خود نشان دهد و این موفقیت حاصل تلاش نهادهای مالی، شرکتهای پذیرفتهشده و فعالان بازار است.
او افزود: با وجود نوسانات و عدمقطعیتهای اقتصادی، شاخصهای اصلی بازار در مسیر تعادل قرار گرفته و حجم معاملات و میزان مشارکت سهامداران خرد رشد چشمگیری یافته است.
صیدی با تأکید بر اهمیت عدالت و شفافیت در بازار سرمایه گفت: صیانت از حقوق سهامداران، بهویژه سهامداران خرد، اولویت اصلی سازمان بورس است و نهاد ناظر موظف است از هرگونه رفتار ناعادلانه در بازار جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه نتیجه شفافیت، نظارت مؤثر و همراهی فعالان اقتصادی بوده است و این مسیر باید با همکاری مستمر بخش خصوصی و نهادهای مالی تداوم یابد.
رئیس سازمان بورس در پایان گفت: هدف از برگزاری چنین همایشهایی، مرور عملکرد گذشته نیست بلکه تقویت همفکری و همگرایی میان فعالان اقتصادی برای شکلدهی به آیندهای روشنتر در بازار سرمایه و اقتصاد کشور است.