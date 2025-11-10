رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقال سپرده‌ها به همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک آینده سابق به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز نقش خود را در حمایت از بانک عامل در فرآیند گزیر ایفا می‌کند؛ بنابراین هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی ایران منتقل نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین جلسه هیئت گزیر بانک آینده و هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع نحوه فروش دارایی‌ها و سهام سهامداران بانک آینده (در حال گزیر) در شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد»، عصر امروز به ریاست فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم از تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد.

فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با تشکر از حمایت‌های رئیس محترم قوه قضاییه در موضوع تعیین تکلیف بانک آینده گفت: هیئت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانک آینده سابق را با دقت و سرعت تعیین تکلیف می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی، پس از مرحله تعیین ارزش‎گذاری به فروش می‌رسد تا مطالبات ناشی از فعالیت‌های ناتراز بانک آینده سابق پرداخت شود.

فرزین با اشاره به انتقال سپرده‌ها به همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک آینده سابق به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز طبق قانون در این فرآیند، نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عامل در فرآیند گزیر ایفا می‌کند؛ بنابراین هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی ایران منتقل نشده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانک آینده در سال‌های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه‌های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآیند گزیر بانک آینده سابق را استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد‌شونده بانک آینده سابق نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست، زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد، اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک آینده سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.

در سومین نشست هیئت گزیر بانک آینده، درباره نحوه فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی - مطابق شرایط اعلامی و با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس تصمیم‌گیری شد که جزئیات آن تا ساعتی دیگر منتشر می‌گردد.

تاکید می‌گردد گزارش نحوه فعالیت هیئت گزیر بانک آینده و اقدامات انجام شده در قبال دارایی‌ها و موضوعات این بانک سابق ناتراز، بزودی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می‌شود.