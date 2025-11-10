پخش زنده
رویداد اینوکس کیش می تواند بستر عملی برای اجرای راهکارهای اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید ملی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رویداد اینوکس کیش باید به بستر عملی برای اجرای راهکارهای اقتصادی، تقویت شفافیت مالی و حمایت مؤثر از تولید ملی تبدیل شود.
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور در کیش، با اشاره به نقش راهبردی این رویداد گفت: این نمایشگاه در بیش از یک دهه گذشته به یکی از مهمترین بسترهای تبادل تجربه، دانش و فرصتهای سرمایهگذاری کشور تبدیل شده است.
او افزود: نرخ بالای تورم، نوسانات ارزی و محدودیت منابع، تصمیمگیری برای سیاستگذاران اقتصادی را پیچیده کرده و در چنین شرایطی، کشور بیش از هر زمان دیگری به راهکارهای عملی، شفافیت مالی و تقویت حاکمیت شرکتی نیاز دارد.
بهرامن تأکید کرد: باید سازوکارهایی طراحی شود تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند به منابع مالی مطمئن دسترسی پیدا کنند و سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز بر پایه اطلاعات شفاف و آیندهنگر تصمیمگیری کنند.
وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران بهعنوان عالیترین نهاد نمایندگی بخش خصوصی وظیفه دارد صدای منسجم فعالان اقتصادی را به میزهای تصمیمگیری کشور برساند و مسیر اجرایی پیشنهادهای مطرحشده در این رویداد را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت پیوند نوآوریهای فینتک با ساختارهای سنتی اقتصاد گفت: فناوری و نوآوری نباید تنها در در نمایشگاه ها بماند ، بلکه باید در متن پروژههای تولیدی و اقتصادی کشور جریان یابد تا هزینهها کاهش و بهرهوری افزایش پیدا کند.