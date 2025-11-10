پخش زنده
۴۸ میلیارد تومان بدهی وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای تولید کننده بذر گندم، جو و پنبه خراسان رضوی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول طرح و برنامه وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید از شرکتهای تولیدکننده بذر غلات و پنبه شهرستان میان جلگه گفت: ۳۸ میلیارد تومان یارانه تولید بذرغلات (گندم و جو) و ۱۰ میلیارد تومان یارانه تولید بذر پنبه شرکتهای تولید کننده بذر غلات و پنبه استان خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۳ تسویه شد.
معصومی پور افزود: برای حل مشکل شرکتهای تولید کننده بذر گندم، رایزنی برای استمهال وام این شرکتها با بانک کشاورزی در حال انجام است.