رزمایش بزرگ استخدام نیروی زمینی ارتش در ایلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ رزمایش سراسری استخدام و عضویابی نیروی زمینی ارتش همزمان با ۱۵۰ شهر کشور، روز پنجشنبه ۲۲ آبان در استان ایلام و در دو شهر درهشهر و آسمانآباد برگزار خواهد شد.
مرکز گزینش و استخدام نزاجا استان ایلام اعلام کرد: این رزمایش با هدف شناسایی و جذب جوانان علاقهمند به خدمت در رستههای افسری، درجهداری، کارمندی و راننده پایه یکم برگزار میشود.
زمان برگزاری این رزمایش از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱ ظهر روز پنجشنبه ۲۲ آبان تعیین شده است و داوطلبان واجد شرایط میتوانند در محلهای تعیینشده در شهرهای درهشهر و آسمانآباد نسبت به ثبتنام اقدام کنند.