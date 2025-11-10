گلزار شهدای امامزاده حسین قزوین عصر امروز شاهد برگزاری آیینی معنوی و پرشور بود، نماز باران به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، با حضور گسترده مردم اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،در پی تداوم خشکسالی و نیاز به نزول باران، نماز باران عصر امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای امامزاده حسین (ع) قزوین اقامه شد.

در این مراسم، قشرهای مختلف مردم با دلی آکنده از امید و تضرع، دست به دعا برداشتند و از درگاه خداوند متعال نزول رحمت و برکت را برای سرزمین تشنه خود مسئلت کردند.

نوای نیایش و زمزمه‌ی دعا در فضای آرام و ملکوتی گلزار شهدا طنین‌انداز شد و حال‌وهوایی متفاوت و روح‌نواز به این مکان مقدس بخشید، صحنه‌ای که بار دیگر پیوند ایمان، همدلی و امید مردم قزوین را به تصویر کشید.







