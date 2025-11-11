پخش زنده
در پویش مهر گردون، ۱۵۳ قلم کالای توانبخشی توسط ۱۱ گروه مردمی در سطح استان بین افراد واجد شرایط توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این اقلام شامل هشت نوع کالا از جمله ویلچر بزرگسال و خردسال، واکر ثابت و تاشو، عصا، تشک مواج و سایر تجهیزات توانبخشی است که در قالب این پویش مشارکتی تهیه و تأمین شده است.
ارزش مجموع این کالاها ۵ میلیارد ریال است که با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و همت والای گروههای مردمی بین جامعه هدف توزیع شد.
پویش «مهرگردون» حرکتی مردمی و خیرخواهانه است که از سوی بنیاد برکت و با مشارکت شرکای اجتماعی آن، از جمله کمیته امداد، در سطح استان اجرا شد و با هدف یاریرسانی به احسانپذیران، میکوشد چرخهای از برکت، مهر، نیکوکاری و امداد را در جامعه به گردش درآورد.
مجید الهیراد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، با قدردانی از خدمات خیران، گروههای مردمی و همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کمک به تأمین لوازم توانبخشی برای بیماران نیازمند، اظهار داشت: با توجه به وجود افراد سالمند و بیماران تحت حمایت کمیته امداد، امیدواریم خیران و نیکوکاران بیش از پیش در تأمین اقلام مورد نیاز این افراد مشارکت داشته باشند.
همچنین محمدنبی شکیبایی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خراسان شمالی، نیز ضمنتقدیر از خدمات کمیته امداد در راستای کمک به نیازمندان گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی این اقدام را در راستای حمایت از افراد توانخواه انجام داده و پویش «مهرگردون» تا پایان سال جاری با رویکردی متفاوت و گستردهتر ادامه خواهد داشت.