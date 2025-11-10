

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل، هومر عباسی در مرحله فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رقابت کرد و با زمان ۵۷ ثانیه و ۴ صدم ثانیه، هفتم شد.

هومر عباسی در مرحله نیمه‌نهایی زمان ۵۷ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه شنا کرده بود.

۲۴ شناگر در این ماده رقابت کردند.