پخش زنده
امروز: -
هومر عباسی شناگر ملیپوش شنا در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به مقام هفتم رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل، هومر عباسی در مرحله فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رقابت کرد و با زمان ۵۷ ثانیه و ۴ صدم ثانیه، هفتم شد.
هومر عباسی در مرحله نیمهنهایی زمان ۵۷ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه شنا کرده بود.
۲۴ شناگر در این ماده رقابت کردند.