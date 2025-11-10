به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، موسیقی عرفانی یکی از موسیقی‌های سنتی درروستای دهک در شهرستان سراوان است که در پذیرایی ازمهمانان وگردشگران اجرا میشود.

روستای دهک در ۳۵ کیلومتری شهرستان سراوان روستایی که صاحبان در این روستا، و روستا‌های اطراف مانند کلپورکان و پیراباد و ناایچ ساکن هستند و ارادت خود را با موسیقی عرفانی در مدح و ستایش خداوند و حضرت رسول و آل و اصحاب رسول بیان میکنند آنها در جلسات خود از مهمانان پذیرایی میکنند تا ارادت خود را به مهمانان مجلس مدح خداوند نشان بدهند از مهمترین محتوی این اذکار تشهد، مدح پروردگار و مدح حضرت نبی و آل و اصحاب رسول و مشایخ طریقت می‌باشد.