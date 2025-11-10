پخش زنده
امروز: -
شیرهای اصلی خط انتقال آب زابل. زاهدان در ایستگاه پمپاژ شماره چهار، بهمنظورتعمیرات ایمن قطع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، شرکت آب وفاضلاب استان نیز اعلام کرد:در پی بروز حادثه در یکی از شیرهای اصلی خط انتقال آب زابل. زاهدان در ایستگاه پمپاژ شماره چهار، بهمنظور پیشگیری از خسارات احتمالی و انجام تعمیرات ایمن، ایستگاه یادشده بهصورت موقت از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
عملیات تعویض شیر اصلی و ترمیم لوله آسیبدیده توسط گروههای فنی شرکت در حال انجام است و مراحل پایانی کار را طی میکند.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، آب تا ساعت ۲۴ امشب وارد تصفیهخانه خواهد شد و پس از طی مراحل تصفیه، بهتدریج در شبکه توزیع جریان مییابد.