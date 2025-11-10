سامیار عبدلی و سینا غلامپور، دو ملی‌پوش شنای ایران، در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در مرحله نیمه‌نهایی ماده ۱۰۰ متر آزاد رقابت کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله نیمه‌نهایی ماده ۱۰۰ متر آزاد، سینا غلامپور زمان ۵۱ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه و سامیار عبدلی زمان ۵۱ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه را ثبت کردند.

بدین ترتیب، سامیار عبدلی به عنوان نفر هشتم این ماده به فینال راه یافت تا همچون ماده ۵۰ متر آزاد، فینالیست شود.

سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی در دسته ۳، خط ۵، با زمان ۵۲ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه و سینا غلامپور در دسته ۴، خط ۲، با زمان ۵۱ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه، مرحله مقدماتی را سپری کرده بودند.

سامیار عبدلی در دومین روز از مسابقات شنا، در ماده ۵۰ متر آزاد موفق به کسب مدال طلا شد.

۳۳ شناگر در این ماده رقابت کردند.