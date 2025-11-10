پخش زنده
امروز: -
با سرد شدن هوا در استان رعایت اصول ایمنی در نصب وسایل گرمایشی و همچنین مراقبت از محصولات کشاورزی ضروری است
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش، قبل از راه اندازی بخاری، بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت است.
اگر لوله دودکش بخاری سرد باشد، به علت خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است و در این صورت باید ضمن رفع نقص، به طور موقت با بازکردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد کنید.
داشتن کلاهک مخصوص H شکل دودکش در پشت بامها برای جلوگیری از عدم بروز خاموشی بخاری و به دنبال آن انتشار گاز CO اهمیت بالایی دارد واستفاده از شلنگ استاندارد و محکم کردن آن با بست مناسب، ضروری است.
رنگ مطلوب شعله بخاری وسایل پخت و پز، آبی است و چنانچه رنگ شعله قرمز، زرد یا نارنجی باشد، نشانگر نقص در سوخت رسانی و کمبود اکسیژن در محیط است که به سرعت باید بررسی شود. اگر رنگ شعله بخاری آبی نباشد، ممکن است هوای کافی به بخاری نرسیده و تولید گاز منوکسیدکربن کند.
در صورت استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، نباید همه روزنههای جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق خواب مسدود شود.
از نصب آبگرمکن در حمام، روشن کردن شعلههای اجاق گاز در آشپزخانه و هرگونه سوخت فسیلی در فضاهای بسته برای گرم نگه داشتن محیط، باید خودداری شود.
دودکش و اتصالات آن باید از جنس مقاوم و بدون هیچگونه منفذ یا نشتی در سر تا سر آن باشد و شیب لولههای افقی در داخل واحدها، باید مثبت و رو به بالا و ارتفاع عمودی لوله در بیرون، حداقل سه برابر طول افقی آن باشد.