به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نام استاد آواز اصیل ایرانی «علی کریمی تَرکی» از زنجان در ششمین جلسه هیات مشاوران بین‌المللی استادان فرهنگ (IAB) در فهرست جهانی اساتید فرهنگی آریرانگ قرار گرفت.

اکبر کریمی، عضو فهرست پژوهشگران یونسکو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: پیرو درخواست دبیرخانه اساتید فرهنگی آریرانگ از هماهنگ کنندگان بین المللی خود جهت معرفی مفاخران حامل میراث ناملموس؛ پروندة جناب آقای علی کریمی ترکی با توجه به سوابق و فعالیت های ۳۵ ساله ایشان در نشر و گسترش آواز اصیل ایرانی تنظیم و به هیات انتخاب و مشاوران بین المللی آریرانگ ارسال شد.

عضو سازمان جهانی ICCN ادامه داد: طبق گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه اساتید فرهنگی آریرانگ تعداد ۲۱ کشور مشخصات مفاخران خود را جهت انتخاب اساتید فرهنگی آریرانگ به ششمین اجلاس هیات مشورتی بین‌المللی استادان فرهنگ IAB ارسال کرده بودند که تنها برخی از مفاخران همانند علی کریمی تَرکی در این فهرست قرار گرفتند.

خبرنگار بین المللی روزنامه جهانی آریرانگ (Arirang) افزود: دبیرخانه برنامه انتخاب اساتید فرهنگی آریرانگ در کشور کره جنوبی واقع است و این دبیرخانه متشکل از نمایندگان کشورهای مختلف و زیر نظر سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است که مسئولیت کمک به اجرای برنامه‌ها با اهدافی چون حفظ و ترویج میراث فرهنگی ناملموس همانند برنامه تعیین اساتید فرهنگی آریرنگ را در جهان بر عهده دارد.

علی کریمی ترکی فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۶۳ آغاز و آواز اصیل ایرانی را نزد اساتیدی چون آقای شاپور رحیمی و آقای حمیدرضا نوربخش فراگرفت.

وی از سال ۱۳۷۶ با زنده یاد استاد محمد رضا شجریان، خسرو آواز ایران ارتباط یافت و تا سال ۱۳۹۴ از هنر ممتاز ایشان به عنوان گنجینة بی همانند آواز اصیل ایرانی بهره مند شد.

علی کریمی ترکی کنسرت های متعددی را در ایران و در سایر کشورها همانند کویت، انگلستان، آذربایجان و ترکیه برگزار کرد و به عنوان مدرس آواز اصیل ایرانی کماکان در تعلیم و تربیت علاقه مندان و اعتلای این هنر ماندگار و اصیل ایرانی در تکاپو است.

برنامه تعیین اساتید آریرنگ براساس راهنمای مصوب گروه مشورتی بین‌المللی (IAB) و همسو با توصیه‌نامه یونسکو در سال ۱۹۸۰ تدوین و هدف آن افزایش آگاهی جهانی در مورد اهمیت حفظ میراث فرهنگی ناملموس و شناسایی و تقدیر از هنرمندانی است که در حفظ و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سطح ملی و بین‌المللی نقش برجسته‌ای را ایفا می کنند.

در نشست امسال از سوی هیئت مشورتی بین‌المللی استادان فرهنگ IAB پیشنهاداتی نیز مبنی بر تقویت نقش میراث فرهنگی ناملموس در ابتکارات صلح جهانی صورت پذیرفت.