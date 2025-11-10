پخش زنده
رئیس سازمان بورس گفت: هم اکنون در مرحله تثبیت و تعادل بازار سرمایه قرار داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، حجت الله صیدی اضافه کرد: شرکتهای فعال بازار سرمایه در ۶ ماه نخست امسال با وجود ناترازی انرژی، تنگنای مالی و مشکلات عملکرد خوبی داشتند.
صیدی، گفت: «بعد از جنگ ۱۲ روزه تابآوری بازار مالی مثال زدنی بود و این اتفاق با زحمات ارکان بازار مالی بازار رقم خورد.»
صیدی با تاکید براینکه با تلاش و همت فعالان بازار اعم از نهادهای مالی، شرکتهای پذیرفته شده، تحلیلگران، نوآوران و سهامداران حقیقی و حقوقی سه مرحله از پنج مرحله عبور بورسها از بحران را توانستیم پشت سر بگذاریم، توضیح داد: «اولین مرحله حفاظت از دارایی، دومین مرحله نقد شوندگی، و سومین مرحله تلاش برای تعادل است.»
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیاناینکه در وهله اول اعتماد به نفس بالای بازارهای مالی و پس از آن ارتقای شفافیت، سبب رسیدن به تعادل و رشد بازار شد، گفت: «برقراری عدل و انصاف در معاملات بازار صیانت از حقوق سهامداران را به دنبال دارد.»
صیدی صیانت از حقوق سهامداران خرد را اولویت نهاد ناظر و تنظیمگر ذکر کرد و افزود: «بسیاری از نهادها سرمایهگذاری عظیمی در فناوری اطلاعات، فین تک و بلاکچین انجام دادند این موارد در کنار مسائلی که ذکر شد باعث بازگشت اعتماد به بازار شد.»
او با بیان اینکه با تلاش همه ارکان شاخص به عدد مناسبی رسید و بازدهی بازار مناسب شد، گفت: «آنچه اهمیت دارد، حجم معاملات و درصد سهامداران حقیقی است.
صیدی با خوشبینی نسبت به آینده توضیح داد: «اکنون در مرحله تثبیت تعادل هستیم تا برای رشد و رونق بازار سرمایه آماده شویم.»