رئیس محیطزیست گفت: نامه منتشرشده فقط برای اجاره غرفه و اعزام هیئت ۱۰ نفره به کنفرانس اقلیمی بوده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت:در نامهای که در فضای مجازی پخش شده، مربوط به درخواست اجاره غرفه ایران و سفر یک هیئت ۱۰ نفره به کنفرانس تغییرات اقلیمی بوده است.
خانم انصاری افزود : با مخالفت سازمان برنامه و بودجه و تغییر برنامه شرکت در این کنفراس هیچ پولی پرداخت نشده است.
اوی با اشاره به اینکه این کنفرانسها فرصت مناسبی برای گرفتن تسهیلات بین المللی است گفت : سال گذشته در باکو موفق به دریافت تسهیلات سه میلیون دلاری شدیم.