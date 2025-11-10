رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت:در نامه‌ای که در فضای مجازی پخش شده، مربوط به درخواست اجاره غرفه ایران و سفر یک هیئت ۱۰ نفره به کنفرانس تغییرات اقلیمی بوده است.

خانم انصاری افزود : با مخالفت سازمان برنامه و بودجه و تغییر برنامه شرکت در این کنفراس هیچ پولی پرداخت نشده است.

اوی با اشاره به اینکه این کنفرانس‌ها فرصت مناسبی برای گرفتن تسهیلات بین المللی است گفت : سال گذشته در باکو موفق به دریافت تسهیلات سه میلیون دلاری شدیم.





