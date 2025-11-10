با اجرای دستورالعمل فنی و اجرایی رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، امکان رصد دقیق تولیدات کشاورزی از مرحله تولید در مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، باقری، رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان، در گفت‌وگو با خبر 20 شبکه قزوین هدف اصلی این طرح را تضمین سلامت محصول عنوان کرد و توضیح داد: «ما در دو مرحله این فرآیند را پیش می‌بریم. در مرحله اول، واحد صنفی باید شناسایی و شناسنامه واحد صنفی صادر شود. این فرآیند با همکاری اتاق اصناف کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و تحت نظارت مستقیم سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد.»

باقری افزود: «تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش زراعی و باغی با مراجعه به اتاق اصناف در سامانه مربوطه ثبت‌نام می‌کنند. سپس کارشناس فنی برای تعیین نقطه UTM و GPS مزرعه اعزام شده و اطلاعاتی نظیر نوع محصول، میزان تولید و میزان آب مصرفی ثبت می‌شود.»

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل در تاریخ ۲۰ مهر ماه، از همکاری خوب تشکل‌های استانی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خبر داد و تأکید کرد: «هدف نهایی این است که بتوانیم باقی‌مانده سموم و نیترات در محصول را مشخص کنیم تا مانند رویه صادرات، اطمینان حاصل کنیم که محصول سالم به بازار داخلی و شهروندان عزیزمان عرضه می‌شود.»