بخش خصوصی ایران و چین با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه تولید باتری های لیتیوم فسفات و اینورترهای هیبرید و آنگرید مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر و نیز انتقال دانش فنی به کشورمان و بوم سازی آن همکاری می کنند.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این تفاهمنامه همکاری که به امضای طرفین رسید ؛ یکی از تولیدکننده های بزرگ چینی موافقت کرد علاوه بر سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی، دانش فنی این تجهیزات را هم بصورت گام به گام به ایران منتقل کند.

با امضای این تفاهم‌نامه که با مجوز و موافقت وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و صمت به انجام رسید نخستین بار در کشور انتقال دانش فنی و تولید این فناوری پیشرفته امکان پذیر خواهد شد.

مدیر عامل گروه صنعتی تولیدکننده تجهیزات انرژی خورشیدی و ذخیره ساز گفت: اجرای این تفاهمنامه منجر به توسعه استفاده از فناوری های نوین در کشورمان خواهد شد.

علی محمودیان به توسعه روز افزون استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان و به دنبال آن در کشورمان که هرساله دو برابر می شود اشاره کرد و گفت: همین موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش را جذاب کرده است.

مدیرعامل این گروه صنعتی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تاکید بر رفع ناترازی برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: پیش بینی می شودبیش از ۱۵ میلیارد دلار در زمینه توسعه تجدیدپذیرها سرمایه گذاری صورت گیرد.

محمودیان افزود: با انتقال این فناوری و بومی سازی آن می توان از خروج سالانه ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.

وی گفت: قطعات ابتدا به صورت سی.کی.دی وارد کشور شده و با تکمیل زنجیره ارزش داخلی سازی صورت خواهد گرفت.

این فعال صنعت تجدیدپذیرها گفت: با توجه به هدف گذاری انجام شده برای توسعه ۳۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور این تفاهم‌نامه گام مهمی در تحقق این هدف است.

ایران با دارا بودن منابع غنی فسفات، سیلیس و لیتیوم فرصت یکی از کشورهای مستعد برای تولید تجهیزات انرژی خورشیدی است این در حالی است که بخشی از این مواد معدنی ارزشمند به صورت خام صادر می شود و محصولات آن بصورت صفحات خورشیدی، باتری های لیتیوم فسفات و اینورترها با ارزآوری بالا به کشور وارد می شود.

بومی سازی این تجهیزات و داخلی سازی فناوری آن می تواند علاوه بر تامین نیاز داخل و مقابله با خام فروشی، نیاز کشورهای غرب آسیا را هم تامین کند.