به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان از تشدید گشت‌های مشترک و نظارتی این سازمان با دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی، گشت‌های نظارتی تعزیرات با همکاری اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت استان با جدیت بیشتری در حال اجراست.

رفیعی با تأکید بر نظارت ویژه بر عملکرد صنف نانوایان، افزود: در روز‌های اخیر، واحد‌های نانوایی به‌طور خاص در دستور کار بازرسان و ضابطان تعزیرات قرار گرفته‌اند. متأسفانه در این بخش، تخلفاتی همچون کسری سهمیه، عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی و رعایت نکردن موازین بهداشتی به‌وفور مشاهده می‌شود.

وی افزود: تمامی پرونده‌های مرتبط با این تخلفات به‌صورت خارج از نوبت و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود و بدون هیچ‌گونه مماشات، اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود تا از تکرار تخلفات در این حوزه جلوگیری شود.

رفیعی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، صیانت از حقوق شهروندان، کنترل قیمت‌ها و ایجاد نظم در بازار است و برخورد قاطع با متخلفان ادامه خواهد داشت.