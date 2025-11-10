پخش زنده
صنف نانوایان زیر ذرهبین بازرسان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون ادارهکل تعزیرات حکومتی استان از تشدید گشتهای مشترک و نظارتی این سازمان با دستگاههای مرتبط خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی، گشتهای نظارتی تعزیرات با همکاری اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت استان با جدیت بیشتری در حال اجراست.
رفیعی با تأکید بر نظارت ویژه بر عملکرد صنف نانوایان، افزود: در روزهای اخیر، واحدهای نانوایی بهطور خاص در دستور کار بازرسان و ضابطان تعزیرات قرار گرفتهاند. متأسفانه در این بخش، تخلفاتی همچون کسری سهمیه، عرضه خارج از شبکه، کمفروشی و رعایت نکردن موازین بهداشتی بهوفور مشاهده میشود.
وی افزود: تمامی پروندههای مرتبط با این تخلفات بهصورت خارج از نوبت و فوقالعاده رسیدگی میشود و بدون هیچگونه مماشات، اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود تا از تکرار تخلفات در این حوزه جلوگیری شود.
رفیعی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرحها، صیانت از حقوق شهروندان، کنترل قیمتها و ایجاد نظم در بازار است و برخورد قاطع با متخلفان ادامه خواهد داشت.