پیکر حاجیه خانم مرضیه محمد رضایی مادر شهید خاکباز یگانه امروز بر روی دستان مردم شهید پرور قم تشییع و در گلزار علی بن جعفر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیکر خانم مرضیه محمد رضایی، مادر شهید حسین خاکباز یگانه با حضور جمعی از مردم قدرشناس و خانواده‌های معظم شهدا از مسجد مسلم بن عقیل تا گلزار شهدای علی ابن جعفر تشییع و پس از اقامه نماز در قطعه ایثارگران به خاک سپرده شد.

شهید حسین خاکباز یگانه از شهدای دوران ۸ سال دفاع مقدس، در سن ۱۸ سالگی بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.