به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز رسمی بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، نمایندگان ایران در چهار رشته والیبال، شنا، تنیس‌روی‌میز و وزنه‌برداری به مصاف حریفان رفتند.

صعود والیبال مردان به فینال

تیم ملی والیبال مردان ایران چهارمین دیدار خود مقابل چاد، ۳ بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید راهی فینال شد.

سینا غلامی شنا را صاحب یک برنز دیگر کرد

شنای ایران در سومین روز رقابت‌ها ۶ نماینده داشت، سینا غلام‌پور و سامیار عبدلی در ۱۰۰ متر آزاد، محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی در ۲۰۰ متر پروانه، آراد مهدی‌زاده در ۲۰۰ متر قورباغه و هومر عباسی در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت. عبدلی و غلام‌پور در ۱۰۰ متر آزاد به ترتیب با رکورد‌های ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند. در نیمه‌نهایی عبدلی و غلامپوپور به ترتیب رکورد‌های ۵۱:۲۶ و ۵۱:۹۹ ثانیه را ثبت کردند که غلام‌پور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهایی راه یافت. در ۲۰۰ متر قورباغه، مهدی‌زاده با زمان ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۳ صدم ثانیه شنا کرد و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم این ماده به فینال راه یافت. او در فینال به مقام پنجم رسید. در ۲۰۰ متر پروانه غلامی و قاسمی به ترتیب با کسب جایگاه دوم و چهارم به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند که قاسمی برای آمادگی بیشتر برای ماده‌های دو روز آینده از حضور در فینال انصراف داد. غلامی در فینال موفق شد با ثبت رکورد ۲:۰۱:۳۵ مدال برنز را از آن‌خود کند. هومر عباسی در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت، با رکورد ۵۷:۰۴ به جایگاه هفتم رسید.

مدالیست شدن وزنه‌برداری در روز سوم

ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی دو مدال برنز گرفت. او در یک ضرب با ۹۵ کیلوگرم در رده ششم جای گرفت و در دو ضرب با رکورد ۱۲۶ کیلوگرم به برنز رسید. در مجموع نیز با رکورد ۲۲۱ کیلوگرم صاحب برنز سد. ایلیا صالحی‌پور در رقابت دسته ۸۸ کیلوگرم وزنه‌برداری ۳ مدال طلا، نقره و برنز گرفت. او در یک‌ضرب با رکورد ۱۶۲ کیلوگرم به مدال طلا رسید. در دوضرب با رکورد ۱۹۷ کیلوگرم توانست مدال برنز بگیرد و در مجموع با رکورد ۳۵۹ کیلوگرم مدال نقره گرفت. او رکورد مجموع ۳۵۹ کیلوگرم را به ثبت رساند.

نقره و برنز تنیس روی میز به ایران رسید

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در مرحله نیمه‌نهایی برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز رسید. تیم ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی شرکت کرده بود. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران هم با ترکیب امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی در نیمه‌نهایی برابر الجزایر با نتیجه ۸ بر ۵ پیروز و راهی فینال شد. در قینال مردان ایران با نتیجه ۸ بر یک مقابل قزاقستان شکست خورند و نقره‌ای شدند.