به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از الجزیره، بر اساس قطعنامه سازمان ملل هرگونه تولیدات در اراضی اشغالی کرانه باختری غیرقانونی و تحریم است.

کاسپار ولدکامپ وزیر خارجه پیشین هلند و هشت تن دیگر از اعضای کابینه این کشور پیش‌تر به دلیل عدم موافقت با پیشنهاد‌های آنها برای اقدام علیه اسرائیل از سمت خود کناره‌گیری کرده بودند.

تحریم محصولات تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و توقف خرید سلاح از این رژیم از جمله خواسته‌های ولدکامپ و سایر وزرا بوده است.

ولدکامپ وزیر خارجه پیشین هلند پیش‌تر خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری را محکوم و از تحریم این شهرک‌نشینان قویا حمایت کرده بود.

ولدکامپ در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: خشونت‌های فزاینده شهرک‌نشین‌های غیرقانونی در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: هلند تحریم‌های هدفمند علیه شهرک‌نشین‌های خشونت‌طلب را آغاز کرده و از حامیان قوی آن است. از (رژیم) اسرائیل می‌خواهیم که همین حال وارد عمل شود.