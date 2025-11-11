به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صیاد بسطامی‌نژاد اظهار کرد: یک هزار و ۹۳۸ نفر از هموطنان ایلامی برای اولین بار در هفت ماه ابتدایی امسال، با اهدای خون خود به جمع یاریگران بیماران نیازمند واحد‌های خونی پیوستند.

مدیرکل انتقال خون استان ایلام گفت: رشد ۴۶ درصدی تعداد اهداءکنندگان بار اولی در ۷ ماهه نخست امسال نیز قابل توجه بود.

وی افزود: در این مدت، نزدیک به ۲ هزار نفر برای نخستین بار خون اهدا کردند.

بسطامی‌نژاد با اشاره به استقبال مردم نوع‌دوست استان برای اهداء خون، تشریح کرد: مراجعات برای اهدای خون در این بازه زمانی بیش از یک درصد رشد داشته است.

بسطامی‌نژاد تصریح کرد: ۱۲ هزار و ۶۰۳ نفر به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۶۹۲ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد بیش از ۴ درصدی میزان اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با تقدیر از همراهی مستمر مردم، حضور آنان را نمونه‌ای بارز از مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

مدیرکل انتقال خون استان ایلام با اشاره به کاهش معمول مراجعات برای اهدای خون در فصل سرما، از همه مردم استان خواست؛ تا با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون، در تمامی سال؛ به یاری بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های آن باشند.