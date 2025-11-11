پخش زنده
علی بحرینی سفیر ایران در ژنو، اسناد الحاق و تصویب موافقتنامههای وین و استراسبورگ در حوزه طبقه بندی مالکیت معنوی را نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان امین معاهده، تودیع کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو؛ با این اقدام ایران در زمره کشورهایی قرار گرفت که به همه موافقتنامههای حوزه طبقه بندی مالکیت معنوی پیوسته است.
در ملاقات با مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی، بحرینی بر اهمیت نقش مالکیت معنوی در پیشبرد اهداف توسعهای کشورها و همچنین پیشرفتهای کشورمان در حوزه قانونگذاری، اجرا و حمایت از مالکیت معنوی تاکید کرد. مدیرکل وایپو نیز ضمن اشاره به روند مناسب همکاریهای وایپو و ایران، بر توسعه این روابط تاکید کرد.
موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات مصوب سال ۱۹۷۱، یک نظام بین المللی طبقه بندی اختراعات ایجاد مینماید و هدف آن ارائه یک ساختار استاندارد برای این امر است. این موافقتنامه اختراعات را ذیل هشت بخش و ۸۰۰۰۰ بخش فرعی، طبقه بندی میکند. طبقه بندی، بخش جدایی ناپذیر فرآیند ثبت اختراعات به ویژه در حوزه بررسی، بازیابی و جستوجو اسناد است. علاوه بر این، طبقه بندی مورد نیاز دفاتر ثبت اختراع ملی و منطقهای مخترعان و بخشهای تحقیق و توسعه مرتبط با ثبت اختراع است.
موافقتنامه وین درباره طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم، در سال ۱۹۷۳ نهایی و یکبار در سال ۱۹۸۵ اصلاح گردید. این موافقتنامه یک نظام استاندارد برای طبقه بندی عناصر تصویری مانند عکس، لوگو و طراحیهای مورد استفاده در علائم، ارائه میکند. این طبقه بندی بررسی و جستجوی علائم بر اساس نوع و طبقه عناصر تصویری موجود در آن را تسهیل و به کاهش پیچیدگیهای ناشی از نظامهای ملی در طبقه بندی علائم کمک مینماید.
هر دو موافقتنامه که ذیل سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره میشوند، با ایجاد هماهنگی در طبقه بندی دو حوزه مهم مالکیت معنوی یعنی اختراعات و علائم، همکاریهای بین المللی را تقویت و روند جستوجو، ثبت اسناد و بررسی تقاضاهای ثبت را تسریع میکنند.