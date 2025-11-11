اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با تاکید براینکه سلاح مقاومت پیش از تشکیل کشور فلسطین مسئله‌ای غیر قابل مذاکره است، گفت: هدف سیاسی مقاومت آزادی سرزمین، تاسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و تضمین بازگشت آوارگان باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از قدس پرس، اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در مصاحبه‌ای تاکید کرد: توافق آتش بس در نوار غزه پایانی بر تجاوزات دشمن و آغاز اقدام سیاسی و ملی فلسطینی به شمار می‌رود.

حمدان افزود: جنبش حماس با مسئولیت پذیری ملی و بر اساس یک رویکرد روشن مبتنی بر حفظ اصول و حقوق با توافق آتش بس برخورد کرد و این توافق با توافق‌های پیشین متفاوت است چرا که بر آتش بس نهایی تصریح داشته و دربردارنده نشانه‌های اولیه سیاسی برای حرکت به سمت به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای بهره‌مندی از کشور مستقل است.

حمدان گفت که مذاکرات منتهی به این توافق در مرحله اول بر توقف جنگ، تبادل اسرا، ورود کمک‌های بشردوستانه و خروج نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه تمرکز داشت.

وی ادامه داد که هیئت مذاکره کننده حماس در شرم الشیخ بر توقف تجاوز دشمن اشغالگر تمرکز کرد و هرگونه مساله سیاسی یا داخلی وسیع‌تر مستلزم یک توافق ملی فلسطینی است.

حمدان همچنین تاکید کرد که رهبران جنبش حماس این توافق را پیش از موافقت با آن به طور گسترده مورد بررسی قرار دادند و تصمیمی شبه جمعی برای آن اتخاذ شد.

وی در ادامه در خصوص مدیریت نوار غزه پس از جنگ افزود که توافق اولیه در تشکیل کمیته‌ای برای مدیریت امور غزه در مرحله انتقالی است، اما جزئیات عملکرد این کمیته و اختیارات آن همچنان یک بحث ملی میان گروه‌های فلسطینی است.

این رهبر جنبش حماس بر حق مقاومت به عنوان یک حق ثابت، مشروع و غیر قابل عقب نشینی پیش از تاسیس کشور فلسطین که قادر به حمایت از مردم و سرزمینش باشد تاکید کرد و افزود که هرگونه مذاکره در خصوص سلاح مقاومت به بعد از تشکیل کشور فلسطین موکول خواهد شد و تجارب گذشته نشان می‌دهد هر مسیری که بر خلع سلاح یا عقب نشینی از حقوق ملت فلسطین تاکید داشته با شکست مواجه شده است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورَد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به دو سال جنگ ویرانگر در غزه از ۹ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شد. این طرح با میانجی‌گری مصر، قطر و ترکیه در شرم‌الشیخ به امضا رسیده است.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی‌ها و تخریب غزه ادامه می‌دهد.