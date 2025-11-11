به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،حکم قصاص نفس قاتل دکتر مسعود داودی پزشک متخصص قلب و عروق که در شامگاه بیست و یکم آبان ماه سال ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل با سلاح گرم به قتل رسیده بود، صبح امروز سه شنبه بیستم آبان ماه، قبل از اولین سالگرد این حادثه، در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.

دادستان مرکز استان از اجرای حکم قصاص نفس قاتل پزشک متخصص قلب یاسوجی خبر داد.

سید وحید موسویان گفت: از لحظه اطلاع از وقوع جنایت در شامگاه ۲۱ آبان ماه سال گذشته، اقدامات قضایی، انتظامی و امنیتی برای دستگیری قاتل به عمل آمد و در کمتر از ۱۴ ساعت، این فرد دستگیر و فرآیند رسیدگی قضایی با قاطعیت، دقت و خارج از نوبت آغاز و در هفدهم آذر ۱۴۰۳ کیفرخواست این پرونده صادر شد.

موسویان افزود: در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان پس از بررسی کارشناسی تمام ادعا‌های متهم و احراز سلامت روان، حین ارتکاب جرم و صدور حکم قصاص نفس و تأیید در شعبه بیستم دیوان عالی کشور، با درخواست اولیاء دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه، حکم صادره صبح امروز قبل از طلوع آفتاب در ملاء عام به مرحله‌ی اجراء درآمد.

وی با بیان اینکه اجرای این حکم، پیامی برای افرادی است که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان را مخدوش کنند اضافه کرد: قاتل پس از این جنایت هولناک، اقدام به انتشار فعل ارتکابی خود در فضای مجازی کرده بود.

دادستان مرکز استان ادامه داد: قاتل در ویدئویی به افراد دیگری هشدار داده بود که به سراغ آنان نیز خواهد رفت، اما سرانجام در چنگال عدالت گرفتار، و به سزای عمل خود رسید.